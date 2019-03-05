Анита Цой отправилась в Сеул, чтобы проверить свое здоровье

Известная певица Анита Цой на своей страничке в социальной сети Instagram заявила, что полетела в столицу Южной Кореи Сеул. Она собирается проверить свое здоровье и заняться, как она выразилась, вопросами вечной молодости. Певица призналась, что время неумолимо бежит вперед и не за горами перемены во внешности. В то же время певица заметила, что она не любит делать хаотичные движения. Прежде чем сделать «укол красоты», она сто раз подумает.

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Звезда сказала, что переделки дорого стоят, поэтому важно не ошибиться. Последние пять лет исполнительница внимательно изучает вопросы, связанные с ее внешностью. Она общается с ведущими профессорами в различных клиниках, изучает инновационные методы и делает сравнительные анализы.

«Анита, красива и выглядишь прекрасно и без радикальных мер, удачи тебе», «Анита, не надо ничего делать с лицом. Красавица, все при тебе. Никаких морщинок», «Аниточка, желаю вам плодотворной поездки! А также, чтобы вы делились советами, полученными в разных местах», — заметили в комментариях пользователи.