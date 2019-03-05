Анита Цой отправилась в Сеул, чтобы проверить свое здоровье

Известная певица Анита Цой на своей страничке в социальной сети Instagram заявила, что полетела в столицу Южной Кореи Сеул. Она собирается проверить свое здоровье и заняться, как она выразилась, вопросами вечной молодости. Певица призналась, что время неумолимо бежит вперед и не за горами перемены во внешности. В то же время певица заметила, что она не любит делать хаотичные движения. Прежде чем сделать «укол красоты», она сто раз подумает.
Звезда сказала, что переделки дорого стоят, поэтому важно не ошибиться. Последние пять лет исполнительница внимательно изучает вопросы, связанные с ее внешностью. Она общается с ведущими профессорами в различных клиниках, изучает инновационные методы и делает сравнительные анализы.
«Анита, красива и выглядишь прекрасно и без радикальных мер, удачи тебе», «Анита, не надо ничего делать с лицом. Красавица, все при тебе. Никаких морщинок», «Аниточка, желаю вам плодотворной поездки! А также, чтобы вы делились советами, полученными в разных местах», — заметили в комментариях пользователи.