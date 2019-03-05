НОВОСТИ

«Без кота жизнь не та»: Юлианна Караулова поделилась утренними объятиями с котом

Певица показала, как проходит ее утро в Амстердаме.

«Без кота жизнь не та»: Юлианна Караулова поделилась утренними объятиями с котом
Юлианна Караулова https://www.instagram.com/yulianna_karaulova/

Певица Юлианна Караулова опубликовала утреннее фото, сделанное во время поездки в Амстердам. На снимке она обнимает большого пушистого кота, который при этом выглядит довольно напуганным.

«Без кота жизнь не та: утреннего настороженного котика вам в ленту», — написала Караулова под снимком, отметив геотег Амстердам. Она не стала рассказывать, чей это кот и где она проводит утро. Поклонники пришли в восторг от снимка, написав, что и кот, и певица на снимке выглядят очень милыми.

«Жизнь сильной и независимой женщины», «Выражение лица типа: иди зубы почисть, хозяйка, а потом меня лобызай. Не кот, а Барон прям», «Такие классные, прям смотреть не насмотреться) доброе утро всем)», «Юлианна и котики — это самая милая вещь на планете», «Фотография так и веет мимимишностью», «Доброе утро, малышка. Такие милашки, такая милооота. Не могу не восхищаться. Хорошего и продуктивного тебе дня», — написали поклонники в комментариях. Ранее Караулова запостила серию фотографий из Амстердама, но не стала рассказывать, с какой целью она приехала в столицу Нидерландов.

Вам может быть интересно:

Юлианна Караулова прервала отпуск в Куршевеле из-за болезни Юлианна Караулова призналась, что стабильно поправляется после отпуска

Тэги:

АмстердамЮлианна Караулова

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Без кота жизнь не та»: Юлианна Караулова поделилась утренними объятиями с котом
Интересно?
Поделись с друзьями: