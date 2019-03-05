«Без кота жизнь не та»: Юлианна Караулова поделилась утренними объятиями с котом

Певица Юлианна Караулова опубликовала утреннее фото, сделанное во время поездки в Амстердам. На снимке она обнимает большого пушистого кота, который при этом выглядит довольно напуганным.

«Без кота жизнь не та: утреннего настороженного котика вам в ленту», — написала Караулова под снимком, отметив геотег Амстердам. Она не стала рассказывать, чей это кот и где она проводит утро. Поклонники пришли в восторг от снимка, написав, что и кот, и певица на снимке выглядят очень милыми.

«Жизнь сильной и независимой женщины», «Выражение лица типа: иди зубы почисть, хозяйка, а потом меня лобызай. Не кот, а Барон прям», «Такие классные, прям смотреть не насмотреться) доброе утро всем)», «Юлианна и котики — это самая милая вещь на планете», «Фотография так и веет мимимишностью», «Доброе утро, малышка. Такие милашки, такая милооота. Не могу не восхищаться. Хорошего и продуктивного тебе дня», — написали поклонники в комментариях. Ранее Караулова запостила серию фотографий из Амстердама, но не стала рассказывать, с какой целью она приехала в столицу Нидерландов.

