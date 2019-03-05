«Чья туфля?»: автор You-Tube-шоу «Училка vs ТВ» Гартман блогера Осташко «отправила в четвертый класс»

Татьяна Гартман в очередном выпуске «Училка vs ТВ» продолжила разбирать ошибки телеведущих. Максим Галкин стал уже постоянной «звездой» You-Tube-шоу. В программе «Сегодня вечером», рассказывая занимательную историю о неком известном человеке, юморист произнес, что тому «пришлось ретИроваться через кухню».

Правильно же ставить ударение на букву «а» — в этом слове оно стоит за корнем.

Александр Гордон в программе «Мужское и женское» допустил сразу две ошибки. Первую — в ударении в слове «психопатия», поставив его на конечную букву «и». Проверочное же слово в данном случае — «психопат».

Вторая же касалась фразеологического оборота. Говоря об одной из тем в программе, он сказал, что вернется к ней «чуть потом». Слово «чуть» имеет ограничительное значение по времени, поэтому в сочетании с «потом» не употребляется.

В докфильме «Королевский батальон» прозвучала фраза: «Они хотят, но не могут прийти к катАрсису». Правильно же ставить ударение на первую «а».

Однако больше всего Татьяну возмутила ошибка Руслана Осташко, который произнес слово «туфля» во множественном числе, родительном падеже — «туфлей». Гартман не смогла пройти мимо этой ошибки, отправив блогера «в четвертый класс».

«Ту-флей! О Боже! Срочно отправляемся в четвертый класс и вспоминаем, что в слове «туфля» ударение всегда на «у»!, воскликнула она, добавив, что во множественном числе, родительном падеже правильно говорить «туфель».

Не смогла Татьяна пройти мимо этой грубой ошибки и у себя в Instagram: «Чей туфлЯ? — Моё! Это шуточный диалог из фильма. Очень жаль, что туфлЯ до сих пор осталась в речи ведущих! А когда слышишь сразу две ошибки в одном простом слове, то уже хочется рыдать!».

А вот Иван Ургант оказался «злостным прогульщиком». Несмотря на то, что ранее Гартман уже разбирала ошибку в слове «мусоропровод» и прочих «провОдах», ведущий снова поставил ударение на четвертый слог — «мусоропрОвод».

Гартман напомнила, что ударение всегда ставится на последнее «о» и в таких словах, как нефтепровод, газопровод и трубопровод. Исключением является только «электропрОвод».