Валерия назвала свой любимый тренажер, который помогает ей поддерживать форму

Певица Валерия, известная своей любовью к спорту, в очередной раз порадовала своих поклонников спортивным снимком. На этот раз она опубликовала в своем аккаунте в Instagram фото, на котором она занимается на тренажере системы TRX. Звезда призналась, что любит это устройство больше всего, потому что оно помогает поддерживать форму в любых условиях.

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«Как я люблю тренировки на TRX. Гениальное приспособление — можно заниматься дома и на улице», — написала Валерия под снимком, на котором она занимается в спортзале. Кроме того, она поинтересовалась у поклонников, какие упражнения и тренажёры нравятся им.

Поклонники в комментариях похвалили Валерию за хорошую форму. Многие отметили, что тоже любят заниматься на таком тренажере, другие заявили, что многое в этом вопросе все равно зависит от генетики, но большинство сошлись во мнении, что Валерии в любом случае удается выглядеть удивительно подтянутой. «Какая Вы молодец! Восхищаюсь и любуюсь!», «Умница!!! Пример для подражания для всех сидящих на диване!!!», «А фигура впечатляющая! Вы молодец, Валерия! Подтянутая такая, красивая, ухоженная! Так держать!», «Да чтоб я тоже так выглядела в 40+ Восхищаюсь Вами!», — написали поклонники в комментариях к посту.