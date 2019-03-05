НОВОСТИ

Валерия назвала свой любимый тренажер, который помогает ей поддерживать форму

Певица показала свою отличную фигуру во время занятий на TRX.

Валерия назвала свой любимый тренажер, который помогает ей поддерживать форму
Певица Валерия https://www.instagram.com/valeriya/

Певица Валерия, известная своей любовью к спорту, в очередной раз порадовала своих поклонников спортивным снимком. На этот раз она опубликовала в своем аккаунте в Instagram фото, на котором она занимается на тренажере системы TRX. Звезда призналась, что любит это устройство больше всего, потому что оно помогает поддерживать форму в любых условиях.

«Как я люблю тренировки на TRX. Гениальное приспособление — можно заниматься дома и на улице», — написала Валерия под снимком, на котором она занимается в спортзале. Кроме того, она поинтересовалась у поклонников, какие упражнения и тренажёры нравятся им.

Поклонники в комментариях похвалили Валерию за хорошую форму. Многие отметили, что тоже любят заниматься на таком тренажере, другие заявили, что многое в этом вопросе все равно зависит от генетики, но большинство сошлись во мнении, что Валерии в любом случае удается выглядеть удивительно подтянутой. «Какая Вы молодец! Восхищаюсь и любуюсь!», «Умница!!! Пример для подражания для всех сидящих на диване!!!», «А фигура впечатляющая! Вы молодец, Валерия! Подтянутая такая, красивая, ухоженная! Так держать!», «Да чтоб я тоже так выглядела в 40+ Восхищаюсь Вами!», — написали поклонники в комментариях к посту.

Вам может быть интересно:

Певица Валерия даже во время гастролей придерживается правильного питания «Способность удивляться»: Валерия назвала один из важных признаков молодости

Тэги:

Валерияспорттренажер

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Валерия назвала свой любимый тренажер, который помогает ей поддерживать форму
Интересно?
Поделись с друзьями: