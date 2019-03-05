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«Хочу снова быть тощей, как палка»: Водонаева намерена пробовать все, чтобы похудеть

Телеведущая вспомнила, как выглядела еще полгода назад.

«Хочу снова быть тощей, как палка»: Водонаева намерена пробовать все, чтобы похудеть
Алена Водонаева https://www.instagram.com/alenavodonaeva/

Российская ведущая Алена Водонаева призналась поклонникам, что хочет стать такой же худой, какой была несколько месяцев назад. Она опубликовала видео, сделанное в Японии. Ради такой фигуры Водонаева готова пробовать самые разные методы.

«Хочу снова быть тощей, как палка, как на этих видео из Японии. Полгода назад всего лишь…» — написала звезда. Она добавила, что во время Масленицы позволит себе есть то, что ей хочется, а уже после праздников она начнет заниматься своей фигурой. Водонаева отметила, что в этом ей всегда помогает здоровое питание. Но она готова пробовать и все новое, что может помочь быть стройной.

Водонаева призналась, что она уже участвовала в дыхательном марафоне и он, по ее опыту, работает эффективно, но она планирует пробовать и другие подобные марафоны, чтобы улучшить свою физическую форму. Ведущая намерена следующие полгода испытывать на себе самые разные методики. «Игра началась», — заключила телезвезда, пообещав, что пробовать будет все, что есть в мире питания и спорта.

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Алена ВодонаеваДом-2

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«Хочу снова быть тощей, как палка»: Водонаева намерена пробовать все, чтобы похудеть
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