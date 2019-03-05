«Челочка очень идет»: Валерия оценила прическу Юлии Барановской

После слухов о воссоединении с отцом своих детей Андреем Аршавиным ведущая программы «Мужское/Женское» на Первом канале решила сменить имидж.

33-летняя Юлия Барановская в своем микроблоге поделилась свежими кадрами, посетив цветочный базар в Петровском пассаже. «Настоящая цветочная сказка… Даже моя любимая сирень есть», — именно такой подписью сопроводила свои снимки светская львица и мама троих детей.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, после публикаций о воссоединении с отцом своих наследников Андреем Аршавиным ведущая программы «Мужское/Женское» на Первом канале Юлия Барановская решила сменить имидж. Для этого теледива обратилась к стилисту Евгению Седову. Так, у светской львицы появилась челка.

Примечательно, что в одном из своих интервью, комментируя слухи о примирении с футболистом, Юлия отметила, что ни о каком совместном будущем не может быть и речи. Барановская уточнила, что Андрей стал общаться с детьми: 13-летним Артемом, 10-летней Яной и 6-летним Арсением, но на ее взаимоотношения с экс-возлюбленным это никак не повлияло. Телеведущая не собирается сходиться с отцом своих наследников.

Певица Валерия не оставила без внимания свежие снимки Юлии Барановской, оценив в комментариях новую прическу телеведущей. «Челочка очень идет», — подметила артистка, сопроводив свои слова смайлами. Однако сама Юлия никак не отреагировала на комплимент от исполнительницы. Напомним, что не так давно супруга музыкального продюсера Иосифа Пригожина вернулась из европейского турне, выступив в Вене, Париже и Милане.