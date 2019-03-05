Лидер группы «Кар-Мэн» Сергей Лемох не помогает собственной дочери и внучке

В 90-х годах в России едва ли можно было найти музыканта популярнее, чем лидер группы «Кар-Мэн» Сергей Лемох. Его песни звучали из каждого радиоприемника. Сейчас музыкант уже не столь популярен. Он выступает в небольших клубах. Между тем у Лемоха есть дочь и внучка, которым он практически не помогает.

Дочь музыканта Людмила последние полгода лечится в клинике от алкогольной зависимости. За шестилетней внучкой музыканта ухаживает прабабушка, которой самой нужен уход. Пожилая женщина отметила, что уже не раз обращалась к Лемоху за помощью. Музыкант обещал позвонить позже, но пропадал. Талина Ивановна отмечает, что если певец им в ближайшее время не поможет, то неизвестно, что будет с ребенком.

Пенсионерка заметила, что Лемох никогда не жаловал собственную дочь. В детстве даже сомневался, родная ли она ему. Когда Людмиле Лемох исполнилось 20 лет, то музыкант ушел из семьи и лишил ее поддержки. Первая жена певца умерла от рака. Именно после этого его дочь и «села на стакан».

Талина Ивановна отмечает, что к ней приходили уже органы опеки. Если ребенок и дальше будет жить в таких условиях, то его могут забрать из семьи в детский дом. Тогда Люда может снова сорваться, ведь она живет сейчас, по сути, ради дочери и борется с тяжелой болезнью. Девушка надеется, что звездный отец все-таки вспомнит про нее и про свою внучку, сообщает «Пятый канал».