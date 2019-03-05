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33-летняя Шейк об уходе за кожей лица: «Еще в детстве мама приучила меня умываться кубиками льда»

Возлюбленная Брэдли Купера — российская супермодель Ирина Шейк призналась, что у нее есть несколько полезных и простых рецептов, которые заменяют ей бьюти-новинки.

33-летняя Шейк об уходе за кожей лица: «Еще в детстве мама приучила меня умываться кубиками льда»
Ирина Шейк (Фото: Globallookpress.com)

33-летняя Ирина Шейк, как и большинство моделей на фотосессиях и дефиле, вынуждена пользоваться профессиональными косметическими средствами. Однако вне съемочного процесса девушка предпочитает ограничиваться теми рецептами красоты, о которых еще в детстве ей рассказала мама. Для снятия даже самого стойкого макияжа возлюбленная Брэдли Купера выбирает простое и доступное кокосовое масло, которое легко и быстро очищает кожу.

Вместо новейших бьюти-технологий Шейк вполне может обойтись и самодельными скрабами для тела. В недавнем интервью манекенщица поделилась своим идеальным рецептом, в состав которого входят такие ингредиенты, как мед и морская соль. Все эти компоненты смешиваются перед применением. По словам модели, соль не только очищает кожу, но и способствует микроциркуляции крови, а мед заменяет питательные и увлажняющие кремы.

Помимо того, что Ирина смывает макияж коксовым маслом, она также старается умываться кубиками льда. Эффект от такой процедуры заменяет ей лифтинг. «Кожа тут же подтягивается, и выравнивается тон лица», — уверяет светская львица.

«Еще в детстве мама приучила меня умываться кубиками льда», — приводит 7days.ru слова Ирины Шейк. Благодаря таким маленьким секретам модели удается справляться с возможными возрастными изменениями кожи.

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33-летняя Шейк об уходе за кожей лица: «Еще в детстве мама приучила меня умываться кубиками льда»
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