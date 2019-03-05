Андрей Разин уверен, что муж-бизнесмен покойной поклонницы Киркорова жив

Продюсер близко общался с супругом Светланы Сафиевой. Он рассказал, как Георгия преследовала мафия и что у него на счетах остались миллиарды долларов. По мнению продюсера, бизнесмен лишь инсценировал свою смерть.

Имя 53-летней москвички Светланы Сафиевой стало мелькать в СМИ в прошлом году. Женщина заявила, что беременна от Филиппа Киркорова. К слову, у нее действительно был округлившийся живот, но, как выяснилось, Светлана страдала от редкой болезни — ложная беременность. Родные были обеспокоены состоянием женщины, так как у нее были психосоматические расстройства, а также диабет, но лежать в клинике она отказывалась. В конце января Сафиева внезапно скончалась от инсульта.

Как выяснили журналисты, перед смертью женщина готовилась продать свою роскошную квартиру в столице, хотя раньше не хотела этого делать. На продаже недвижимости настаивали родные дети Светланы — дочь Евгения и сын Денис. Сразу после смерти мамы они начали искать документы на ее квартиру. Однако также у Сафиевой существуют и наследники второй линии: племянница Светланы Оксана и удочеренная Олеся. На днях появилась еще одна претендентка на многомиллионное наследство женщины. 62-летняя жительница Берлина Дороти Бурхарт в 2011 году сидела в одной тюрьме с Сафиевой и была ее сокамерницей. По словам женщины, москвичка тогда с ней подружилась и написала завещание, по которому теперь все имущество Светланы принадлежит Дороти. Близкие Светланы впервые узнали об этом и не верят в то, что их родственница могла так поступить.

Дороти требует эксгумации тела своей подруги. Она уверена, что ее убили. Пока она не показала завещание. По ее словам, оно находится у юристов в Германии. Многие не верят словам женщины и подозревают, что она мошенница. В студии передачи «Прямой эфир» впервые появилась няня, которая вырастила детей Сафиевой, Алина Прокофьева. Она рассказала, что познакомилась с этой семьей в 2000 году, когда они купили дом в Лос-Анджелесе и только начали там все обустраивать. Женщина призналась, что у Светланы всегда были напряженные отношения с дочкой. Она также упомянула, что однажды ее работодательница переживала кризис в отношениях с мужем, банкиром Георгием.

Прокофьева также стала свидетелем похищения мужа Светланы в 2002 году. Спустя время тело бизнесмена обнаружили правоохранительные органы. По словам Алины, Сафиеву вызвали на опознание. «Она уже тогда вела себя странно. Обычно она не красится, а тут она сделала яркий макияж», — поделилась женщина. Ее также удивило, что Светлана не стала ее ни о чем расспрашивать. Тело бизнесмена впоследствии пропало. Его могилы в Лос-Анджелесе нет. Некоторые знакомые, а также детективы подозревают, что Георгий может быть жив. Якобы он просто скрывается от преследователей. «У него только 2,5 миллиарда долларов крутилось в офшоре», — отметил Андрей Разин. Он пояснил, что тогда бизнесмен выводил деньги в офшор, так как понимал, что за ним следит русская мафия и хочет завладеть его имуществом. «Я разговаривал с работником генеральной прокуратуры, помощником по внешним связям. Спрашивал у него: „Вы верите, что он погиб?“. Получил ответ: „Мы его не считаем умершим“. Доказательство и то, что в 2013 году на его имя был оформлен офис», — поделился Разин.

В студии прозвучала версия, что и Сафиева могла инсценировать свою смерть. Однако близкие женщины отказываются в это верить. На могиле Светланы побывал экстрасенс Зираддин Рзаев. Он уверен, что там лежит ее тело. «Могу так сказать, она смогла бы жить дольше, чем в итоге прожила. Можно было ее спасти. Убийства там не было», — высказался Рзаев. В конце передачи Дороти зачитала копию завещания, которую, по ее словам, ей оставила Сафиева. «Завещаю своей подруге, Дороти Бурхарт, мои виллы, дома. После этого следует, что она этим завещанием лишает наследства свою дочь Евгению», — произнесла женщина. Она заверила, что ей принадлежит абсолютно все наследство Светланы.