НОВОСТИ

«Что Димуля делает не так?»: Нагиев спросил у поклонников, как ему себя вести

Ведущий написал в своем аккаунте в Instagram, что не знает, что сделать, чтобы понравиться публике.

«Что Димуля делает не так?»: Нагиев спросил у поклонников, как ему себя вести
Дмитрий Нагиев https://www.instagram.com/nagiev.universal/

Российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев спросил у своих фанатов в Instagram, как ему вести себя. Судя по всему, артист обеспокоен отношением публики и хочет нравится поклонникам больше.

«Не знаю чего вы от меня ждёте, но похоже у меня этого нет. Ребята, сядьте поудобнее, не терпите дискомфорт. Объясните — что Димуля делает не так?», — написал Нагиев под своим селфи в Instagram. Уточнять, о чем идет речь он стал, оставив поклонников в недоумении. Фанаты написали Нагиеву, что, по их мнению, с ним все в порядке.

«Я не знаю более гармоничного, интересного, разнопланового, сильного, волевого, стильно человечка. Вы даже на фото будоражите воображение», «Чего выпендриваешься? Все с тобой классно. Ты супер Димон», «Мне кажется все так! Даже очень. Самый ироничный, самый позитивный и классный ведущий и актёр!!!! С чувством юмора, это самое главное, эта ваша изюминка. Вы мне нравитесь во всех ваших образах и ролях», «Все нармуль и все так», — написали фанаты в комментариях.

Вам может быть интересно:

«Бабушка легкого поведения 2. Престарелые Мстители»: как Ревва «наехал» на Нагиева «У всех нормальные отцы, а мой…»: Кирилл Нагиев осудил отца за фото со спущенными штанами

Тэги:

Дмитрий Нагиев

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Что Димуля делает не так?»: Нагиев спросил у поклонников, как ему себя вести
Интересно?
Поделись с друзьями: