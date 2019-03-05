«Что Димуля делает не так?»: Нагиев спросил у поклонников, как ему себя вести

Ведущий написал в своем аккаунте в Instagram, что не знает, что сделать, чтобы понравиться публике.

Российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев спросил у своих фанатов в Instagram, как ему вести себя. Судя по всему, артист обеспокоен отношением публики и хочет нравится поклонникам больше.

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«Не знаю чего вы от меня ждёте, но похоже у меня этого нет. Ребята, сядьте поудобнее, не терпите дискомфорт. Объясните — что Димуля делает не так?», — написал Нагиев под своим селфи в Instagram. Уточнять, о чем идет речь он стал, оставив поклонников в недоумении. Фанаты написали Нагиеву, что, по их мнению, с ним все в порядке.

«Я не знаю более гармоничного, интересного, разнопланового, сильного, волевого, стильно человечка. Вы даже на фото будоражите воображение», «Чего выпендриваешься? Все с тобой классно. Ты супер Димон», «Мне кажется все так! Даже очень. Самый ироничный, самый позитивный и классный ведущий и актёр!!!! С чувством юмора, это самое главное, эта ваша изюминка. Вы мне нравитесь во всех ваших образах и ролях», «Все нармуль и все так», — написали фанаты в комментариях.

