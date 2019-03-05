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Отец Децла заявил, что у его сына было врожденное заболевание

Александр Толмацкий заметил, что от подобных проблем в разное время скончались несколько спортсменов.

Отец Децла заявил, что у его сына было врожденное заболевание
Александр Толмацкий/instagram.com/alexandertolmatskiy/

Отец рэпера Децла Александр Толмацкий заявил, что его сын скончался от врожденного заболевания – гипертрофической кардиомиопатии. Это привело к острой сердечной недостаточности.

По словам Толмацкого, в разное время от подобных проблем скончались несколько спортсменов. Причем смерть наступила прямо на тренировке. Обнаружить же у них заболевание, как и у Децла, удалось только во время вскрытия, сообщает РИА «Новости».

Отметим, что после смерти исполнителя ходило много слухов, что причиной смерти музыканта могли стать проблемы с наркотиками. Некоторые из очевидцев даже утверждали, что он курил некую смесь во время своего выступления в клубе в Ижевске. Впрочем, позже стало понятно, что это всего лишь слухи. На данный момент следователи так и не озвучили пил ли рэпер в тот злополучный вечер алкоголь. Некоторые посетители ижевского клуба ранее заявляли, что не видели, чтобы музыкант употреблял алкогольные напитки во время своего выступления.

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Александр Толмацкийврожденное заболеваниеДецл

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Отец Децла заявил, что у его сына было врожденное заболевание
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