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Звезда «Улицы разбитых фонарей» Михаил Трухин смог победить алкогольную зависимость

Сейчас актер счастлив в браке со второй женой.

Звезда «Улицы разбитых фонарей» Михаил Трухин смог победить алкогольную зависимость
Михаил Трухин / фото: globallookpress.com

Актер Михаил Трухин прославился благодаря съемкам в сериале «Улицы разбитых фонарей». Он считал, что после этой роли у него не будет отбоя от предложений по работе. Однако действительность оказалась не такой радостной. Актерв эфире программы «Судьба человека» признался, что в его жизни был период, когда на телефон не то что никто не звонил, а даже смс перестали приходить. В то момент Трухин пристрастился к алкоголю. По его признанию, он чувствовал себя сбитым летчиком.

Вскоре начались проблемы и в личной жизни. Он расстался с женой. При этом актер заметил, что удалось разойтись мирно. Просто им стало не интересно рядом друг с другом. К счастью, черная полоса для Трухина закончилась, когда он встретил девушку по имени Анна. Она подарила ему дочь, а также помогла победить тягу к алкоголю. Девушка создала домашний уют и у актера пропало желание пить.

Трухин заметил, что как только наладил семейную жизнь, так сразу стали поступать предложения о работе. Он блестяще сыграл «Гамлета» на сцене МХТ имени Чехова. Сейчас участвует сразу в нескольких проектах. Естественно, что большая занятость не позволяет часто видеть родных, поэтому он ценит каждую минуту, проведенную вместе с близкими людьми, сообщает «СтарХит».

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алкогольная зависимостьМихаил Трухинулицы разбитых фонарей

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Звезда «Улицы разбитых фонарей» Михаил Трухин смог победить алкогольную зависимость
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