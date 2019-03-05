«Я люблю вкусно поесть»: Ирина Шейк заявила, что не стоит питаться одной «маковой росой»

Российская супермодель и актриса - 33-летняя Ирина Шейк - в одном из недавних своих интервью рассказала о том, как ей удается поддерживать фигуру в тонусе, несмотря на то, что она позволяет себе некоторые «вольности» в еде.

Еще до романа с голливудским актером Брэдли Купером у российская супермодель Ирины Шейк строила отношения с футболистом Криштиану Роналду. Молодые люди расстались в 2015 году. В апреле того же года светская львица стала встречаться с отцом своего будущего ребенка. По прошествии двух лет — в марте 2017 года Ирина родила первенца — дочку Лею от Брэдли Купера.

Однако даже материнство не помешало Шейк вернутся в модельный бизнес после беременности и родов. В одном из своих недавних интервью манекенщица призналась, что несмотря на общепринятое мнение о том, что все модели должны изнурять себя диетами, она позволяет себе «вольности» в еде. Говоря о рационе и стройной фигуре, Ирина подметила, что не стоит чересчур «ограничивать себя в еде и питаться, в прямом смысле, «маковой росой»».

«Я действительно люблю вкусно поесть», — добавила светская львица. По словам модели, несмотря на маленькие слабости, ей все равно удается поддерживать фигуру в тонусе. И в этом ей помогают тренировки и занятия спортом. Шейк не скрывает того, как важно найти идеальный баланс между своим питанием и физическими нагрузками, пишет 7days.ru.

В своем микроблоге светская львица часто делится снимками со своих фотосессий и модных показов, при этом не распространяясь о своей личной жизни. Возлюбленная Брэдли Купера старается не афишировать свои отношения с избранником, стараясь ограничить интерес публики к ее близким.