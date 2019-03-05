НОВОСТИ

Маша Распутина простила мужа и позволила ему вернуться домой

Виктор Захаров заявил, что снова счастлив рядом с любимой супругой.

Маша Распутина простила мужа и позволила ему вернуться домой
Маша Распутина/Фото: globallook

Несколько недель назад популярная певица Мария Распутина заявила, что выставила мужа за дверь, потому что он сильно поправился после новогодних праздников. Она поставила ему жесткое условие – либо он худеет, либо может искать себе новую спутницу жизни.

Муж звезды Виктор Захаров, надо сказать, мужчина достаточно крупный. Несколько лет назад он похудел на 23 килограмма. Он заметил, что действительно в новогодние праздники налегал на салаты с майонезом, что сказалось на его форме и весе.

Между тем последние две недели Захаров сидел на диете и сбросил сразу пять килограммов. Жена похвалила его и позволила вернуться домой. По словам Захарова, сейчас он чувствует себя намного лучше. У него появилась легкость в теле. С певицей у него теперь полная идиллия. Он заметил, что очень ей благодарен, что она следит за его весом и постоянно мотивирует. Заметим, что певица и сама уже много лет придерживается диет. Она прекрасно выглядит для своих лет, сообщает портал «СтарХит».

Вам может быть интересно:

Валерия призналась, что набрала после праздников лишний вес «На самом деле»: почему не все звезды довольны участием в телепроекте Дмитрия Шепелева Недовольная своей фигурой Рита Дакота подумывает о липосакции

Тэги:

Виктор Захаровлишний весМаша Распутина

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Маша Распутина простила мужа и позволила ему вернуться домой
Интересно?
Поделись с друзьями: