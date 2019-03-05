Маша Распутина простила мужа и позволила ему вернуться домой

Несколько недель назад популярная певица Мария Распутина заявила, что выставила мужа за дверь, потому что он сильно поправился после новогодних праздников. Она поставила ему жесткое условие – либо он худеет, либо может искать себе новую спутницу жизни.

Муж звезды Виктор Захаров, надо сказать, мужчина достаточно крупный. Несколько лет назад он похудел на 23 килограмма. Он заметил, что действительно в новогодние праздники налегал на салаты с майонезом, что сказалось на его форме и весе.

Между тем последние две недели Захаров сидел на диете и сбросил сразу пять килограммов. Жена похвалила его и позволила вернуться домой. По словам Захарова, сейчас он чувствует себя намного лучше. У него появилась легкость в теле. С певицей у него теперь полная идиллия. Он заметил, что очень ей благодарен, что она следит за его весом и постоянно мотивирует. Заметим, что певица и сама уже много лет придерживается диет. Она прекрасно выглядит для своих лет, сообщает портал «СтарХит».