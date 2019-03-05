Бывшая пассия принца Гарри устроила фотосессию в его доме

Романтическую фотосессию устроила бывшая пассия принца Гарри актриса Дженна Коулман в Кенсингтонском дворце, который является домом королевской семьи. Снимки девушки в доме бывшего парня появились на обложке Harper’s Bazaar UK.

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Принц Гарри ухаживал за актрисой в 2015 году. В тоже время Коулман начала общаться с Томом Хьюзом, и в итоге предпочла его, а не Гарри. Подруга звезды призналась, что девушка поняла, что у нее больше общего с актером, чем с принцем. Общается ли она со своим бывшим поклонником сейчас неизвестно. Однако СМИ сочли ее фотосессию несколько неловкой.

Как передает Cosmopolitan, Кенсингтонский дворец огромен, поэтому шансы на то, что Гарри мог встретиться с Дженной во время съемок, но, по-видимому, их последняя встреча во время завтрака в Сохо-хаус в октябре была очень напряженной, тогда Гарри должен был пройти мимо Дженны, чтобы добраться до их с Меган стола. Гарри при этом смотрел строго перед собой, и, кажется, ему было неудобно.