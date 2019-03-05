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Японская художница выпустила печенье с изображением Алины Загитовой и ее собаки

Сидзука Кога отметила, что продукт полностью съедобен.

Японская художница выпустила печенье с изображением Алины Загитовой и ее собаки
Алина Загитова / фото: globallook.com

Всем известно, что в Японии буквально боготворят олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову. Год назад представители страны восходящего солнца подарили спортсменке собаку породы Акита-ину, которую она назвала Масару.

Между тем на фанатской страничке в социальной сети Instagram Алины Загитовой появились фотографии, на которых японская художница Сидзука Кога сделала картину из печенья с изображением российской фигуристки и ее собаки Масару. Японский живописец заметила, что реальная Загитова настолько красива, что она не смогла ее полностью отразить в своей картине из печенья. Заметим, что все цвета на печенье изготовлены исключительно из натуральных ингредиентов, то есть полностью съедобны.

«Не надо есть такое красивое печенье. Пусть останется как сувенир!» «Какие же японцы удивительные люди. Спасибо им за эту любовь и красоту!» «Японцы, так почтительны к Алиночке! Безумно, приятно смотреть и слушать! А, печеньку не ешь!» — заметили в комментариях пользователи.

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Алина ЗагитоваМасаруяпония

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Японская художница выпустила печенье с изображением Алины Загитовой и ее собаки
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