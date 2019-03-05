Анастасия Макеева опубликовала откровенные снимки из бассейна, сделанные во время отдыха на Мальдивах

Известная актриса Анастасия Макеева в конце прошлого года вышла замуж. Причем на протяжении нескольких месяцев она скрывала эту информацию от широкой общественности. На днях звезда в обществе любимого мужчины отправилась отдыхать на Мальдивы к своей подруге телеведущей Анфисе Чеховой.

На своей страничке в социальной сети Instagram Макеева опубликовала достаточно откровенные снимки, сделанные на отдыхе. «Следуйте за мной, и я следую за вами», — подписала она снимки. На кадрах можно увидеть, что звезду держит за руку некий мужчина. Скорее всего, это ее новый избранник.

«Красота. На вас все красиво и правильно», «Как надоели эти рассматриватели прозрачных кофт! Я вообще сначала ничего не заметила. Увидела просто счастливую девушку и порадовалась! Настя, истинного вам женского счастья!» «Ничего не увидела, кроме счастливых глаз и надёжной руки! Счастья вам», — заметили в комментариях пользователи.