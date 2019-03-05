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Поклонники обеспокоены чрезмерной худобой Бузовой

Фанаты отметили, что певица выглядит уже слишком стройной.

Поклонники обеспокоены чрезмерной худобой Бузовой
Ольга Бузова https://www.instagram.com/buzova86/

Поклонники Ольги Бузовой обеспокоились ее чрезмерной худобой, после того, как она опубликовала в своем аккаунте в Instagram фото с тренировки. На снимке видно стройную талию певицы и втянутый живот. Но при этом, выглядит певица стройнее обычного.

«Прогнали с парнями всю программу шоу #Принимайменя. Скоро ворвёмся в ваши города с большой сольной программой», — написала под фото Бузова. Певица очень активно тренируется перед выступлениями, чтобы быть достаточно выносливой на сцене во время выступления. Это сказывается на ее фигуре — Бузова не набирает лишние килограммы. Но некоторые фанаты считают, что певице не помешало бы немного поправиться.

Скриншот https://www.instagram.com/buzova86/
Скриншот https://www.instagram.com/buzova86/

«Олюшка ты похудела да. Береги себя! Кушай побольше!», «Нужно поправится немного», «Дистрофия такая нездоровая», «Надо есть больше», — написали поклонники под снимком. Однако нашлись и те, кто встал на защиту певицы, отметив, что это просто неудачный кадр, а Бузова выглядит на самом деле хорошо.

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Ольга Бузова

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Поклонники обеспокоены чрезмерной худобой Бузовой
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