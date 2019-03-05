Поклонники обеспокоены чрезмерной худобой Бузовой

Поклонники Ольги Бузовой обеспокоились ее чрезмерной худобой, после того, как она опубликовала в своем аккаунте в Instagram фото с тренировки. На снимке видно стройную талию певицы и втянутый живот. Но при этом, выглядит певица стройнее обычного.

«Прогнали с парнями всю программу шоу #Принимайменя. Скоро ворвёмся в ваши города с большой сольной программой», — написала под фото Бузова. Певица очень активно тренируется перед выступлениями, чтобы быть достаточно выносливой на сцене во время выступления. Это сказывается на ее фигуре — Бузова не набирает лишние килограммы. Но некоторые фанаты считают, что певице не помешало бы немного поправиться.

«Олюшка ты похудела да. Береги себя! Кушай побольше!», «Нужно поправится немного», «Дистрофия такая нездоровая», «Надо есть больше», — написали поклонники под снимком. Однако нашлись и те, кто встал на защиту певицы, отметив, что это просто неудачный кадр, а Бузова выглядит на самом деле хорошо.

