Адвокат Сергей Жорин считает, что у сына Децла могут возникнуть проблемы со вступлением в наследство

Известный адвокат Сергей Жорин считает, что у сына Децла Антония Толмацкого могут возникнуть проблемы со вступлением в наследство, если не будет заполнена графа об отце подростка в свидетельстве о рождении. Если окажется, что де-юре он не является сыном, то правовых оснований на вступление в наследство не будет. Жорин надеется, что в этой истории возобладают здравый смысл и логика.

Адвокат заметил, что это очень деликатный вопрос, почему в свидетельство о рождении Антония Толмацкого не вписан его отец. У Кирилла спросить, к сожалению, уже невозможно, а его супруга навряд ли прояснит этот момент.

Жорин сказал, что сейчас рассуждать о том, что Юлия Толмацкая не была официальной женой Децла бессмысленно. Если сейчас начать строить догадки на эту тему, то ситуация может дестабилизироваться. Сейчас в семье итак начались конфликты и не стоит поднимать этот вопрос. Жорин уверен, что если Антоний Толмацкий захочет установить родство с Децлом, то проблема может быть быстро решена. Все, как считает адвокат, должно начаться с воли Антония и его матери, сообщает «Комсомольская правда».