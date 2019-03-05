Бывшая супруга Александра Серова заявила, что певец бил ее по голове и сломал нос

Бывшая супруга певца Александра Серова Елена Стебенева в эфире программы «Основано на реальных событиях» поделилась тем, как протекала ее совместная жизнь со звездой. По ее словам, отношения с музыкантом стали портиться после его измен. Однажды Стебенева застала супруга с любовницей у себя дома. В этот момент она устроила скандал. В ответ Серов ударил ее по голове и сломал нос. Сам он позже оправдывался, что дал жене всего лишь несколько пощечин.

В итоге Елена развелась с певцом в 2011 году после 18 лет совместной жизни. Сейчас она говорит, что все равно любит музыканта, потому что он стал для нее родным человеком за долгие годы совместной жизни.

Ушла она от супруга вовсе не из-за его измен. В какой-то момент исполнитель начал распространять нелицеприятные слухи о жене. Якобы она продала подаренные ему часы и купила на вырученные средства себе машину. Такое Стебенева, по ее собственному признанию, уже не могла стерпеть. Она до сих пор не понимает, зачем артист стал это рассказывать на телевидении, тем более что, как она уверяет, это неправда, сообщает «Комсомольская правда».