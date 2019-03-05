«Мне больно и страшно»: Ирина Безрукова до сих пор не может смириться с гибелью сына

Известная актриса Ирина Безрукова призналась, что до сих пор не может смириться со смертью своего сына. Андрей погиб в 2015 году в результате того, что поскользнулся дома в ванной на кафеле. Это был несчастный случай.

По словам Безруковой, она участвует в проекте «Последний герой», чтобы обрести душевную гармонию. Актриса отметила, что ей удалось вырастить прекрасного сына. 25 лет он был с ней рядом, а потом произошло несчастье. «Мне больно и страшно», — заявила актриса.

Безрукова считает, что Андрею бы понравилось, что она решила участвовать в съёмках «Последнего героя». Сама она участвует в проекте прежде всего для него. Звезда заметила, что на проекте у нее со всеми участниками приятельские отношения. Несмотря на то, что она плохо плавает, из шоу ее пока не выгоняют. С собой она взяла зеркало. С помощью него можно развести огонь, так что этот предмет, как она считает, очень нужный на острове, сообщает «Комсомольская правда».