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«Прекрасный и улыбчивый мастер»: Лазарев показал автора своей безупречной прически

Певец сделал фото с парикмахером, который его стрижет.

«Прекрасный и улыбчивый мастер»: Лазарев показал автора своей безупречной прически
Сергей Лазарев https://www.instagram.com/lazarevsergey/

Сергей Лазарев показал своим поклонникам того, кто создает его идеальные и стильные прически. Поклонницы часто пишут в комментариях к постам Лазарева, что у него идеальный стиль, в том числе, и волосы выглядят максимально ухоженно, теперь же певец показал того, что помогает ему так хорошо выглядеть. Он сделал фото со своим парикмахером сразу после того, как тот поработал над волосами звезды перед его очередным выступлением.

«Антошка! Прекрасный и улыбчивый мастер) спасибо за опрятную голову! Помчался на концерт в Сергиев Посад», — написал под фото певец. Поклонницам понравился результат работы мастера.

«Красивая стрижка, Вам очень идёт! Это от чистого сердца! Вы прямо красавец!», «Я б и у Антошки подстригся, и Пана Сергея тоже б мечтал бы стричь», «Шикарен как всегда», «Голова вполне себе замечательная, мастер — умница!», «Сережа. Вам с такой стрижкой очень красиво», — написали в комментариях к посту фанаты.

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Сергей ЛазаревСергиев Посад

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«Прекрасный и улыбчивый мастер»: Лазарев показал автора своей безупречной прически
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