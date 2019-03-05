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Нюша заболела в Красноярске на Универсиаде

Певица отменила все дела, и отдыхает дома.

Нюша заболела в Красноярске на Универсиаде
Нюша https://www.instagram.com/nyusha_nyusha/

Певица Нюша уже вернулась в Москву из Красноярска, где она спела гимн на открытии Универсиады. Несколько дней в холодной Сибири сказались на здоровье звезды, и она заболела. Об этом сама Нюша сообщила в своем аккаунте в Instagram, пожаловавшись на плохое самочувствие.

«Я уже вернулась из Красноярска. Но, к сожалению, приболела… сегодня отлёживаюсь дома. Отменила все дела, слушаю музыку и поправляю здоровье. Обычно мои понедельники проходят совершенно иначе) особенно сейчас, в самый разгар работы над новым материалом», — написала Нюша в сети.

Напомним, что ранее певица заявила о том, что скоро планирует порадовать поклонников новыми песнями впервые после родов. Когда именно ждать премьеру певица пока не уточнила. Однако, совсем недавно она обратилась к стилисту и немного обновила свой образ, отметив, что это только начало. Но теперь, вероятно, Нюше придется сделать небольшую паузу, чтобы поправиться.

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КрасноярскНюшаУниверсиада

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Нюша заболела в Красноярске на Универсиаде
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