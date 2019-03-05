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Муж экс-солистки «Миража» Светланы Разиной обвинил жену в пиаре на истории с кражей у нее машины

Борис Карпов считает, что артистку начали забывать и она пытается напомнить о себе.

Муж экс-солистки «Миража» Светланы Разиной обвинил жену в пиаре на истории с кражей у нее машины
Светлана Разина. фото: globallook.com

Не так давно экс-солистка группы «Мираж» Светлана Разина заявила, что ее супруг Борис Карпов уехал на ее машине в Белоруссию якобы с целью ремонта автомобиля и пропал. Артистка обвинила мужа в воровстве и заявила, что подаст документы на развод.

Между тем Борис Карпов заметил, что машина была какое-то время в Латвии. Необходимо было сделать косметический ремонт. На обратном пути автомобиль задержали на белорусской границе. У пограничников возникли вопросы, та ли машина въезжает на территорию Белоруссии из Латвии, или по документам ввозится совсем другая машина без растаможки. В итоге проблему удалось решить.

Карпов уверен, что Разина просто пиарится на этой истории. Некогда популярную артистку просто стали забывать, и она пытается напомнить о себе. Более того, Карпов заметил, что в Белоруссии он встречался с людьми, которые могли бы летом организовать гастроли Разиной.

Отметим, что сейчас автомобиль уже вернули Разиной. Он на ходу, и на нем можно спокойно ездить. Интересно, что она не оплатила счет за ремонт машины. Друг Карпова Жилинскас Эугениюс заявил, что собирается привлечь артистку за клевету к ответственности, сообщает «СтарХит».

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БелоруссияБорис КарповСветлана Разина

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Муж экс-солистки «Миража» Светланы Разиной обвинил жену в пиаре на истории с кражей у нее машины
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