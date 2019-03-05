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«Приписали бы мне кого помоложе»: Водонаева прокомментировала слухи о романе с Гуфом

Модель призналась, что уже привыкла к сплетням вокруг своего имени.

«Приписали бы мне кого помоложе»: Водонаева прокомментировала слухи о романе с Гуфом
Алена Водонаева. фото: globallook.com

Несколько дней назад бывшая любовница Гуфа Яна Шевцова заявила, что у рэпера, возможно, роман с моделью Аленой Водонаевой. Якобы популярная телеведущая и бывшая звезда проекта «Дом-2» всегда была неравнодушна к музыканту.

Сама Водонаева отметила, что ей было не до комментариев в последнее время. У ее отца возникли проблемы с почками, врачи обнаружили камни, и она занималась этим вопросом. При этом девушка заметила, что уже привыкла к сплетням вокруг своего имени. После этой истории они писались с Гуфом и договорились встретиться, чтобы за чашкой кофе обсудить последние новости. Водонаева заметила, что она верная жена и очень любит своего мужа музыканта Алексея Косинуса.

«Приписали бы мне кого помоложе. Рэпера Face, например. Он симпатичный хотя бы», — отметила модель, слова которой приводит «СтарХит».

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Алена ВодонаеваГуфЯна Шевцова

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«Приписали бы мне кого помоложе»: Водонаева прокомментировала слухи о романе с Гуфом
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