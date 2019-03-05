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Стас Пьеха помнит всех девушек, с которыми у него случались интимные отношения

По словам исполнителя, в его жизни было не так много сексуальных партнерш.

Стас Пьеха помнит всех девушек, с которыми у него случались интимные отношения
Стас Пьеха / фото: globallook.com

Известный российский исполнитель Стас Пьеха по праву считается секс-символом российской эстрады. Певец практически не вылезает из спортзала и может похвастаться прекрасной фигурой. Многие поклонники уверены, что Пьеха большой ловелас, который за свою жизнь соблазнил не один десяток женщин.

Сам Стас признается, что это далеко не так. Он заметил, что в его жизни, конечно, случались разные истории. Порой прямо на гастролях в гримерку к нему приходили фанатки и предлагали заняться любовью. Естественно, что музыкант отказывался.

Пьеха рассказал, что в социальных сетях девушки ему нередко пишут, что у них от него ребенок. Даже присылают снимки внебрачных детей. Однако певец не обращает на это внимание. По его мнению, если бы у него были внебрачные дети, то он бы об этом знал. Пьеха помнит всех девушек, с которыми вступал в половую близость. Музыкант заметил, что в его жизни было на самом деле не так много сексуальных партнерш, сообщает «Собеседник».

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интимные отношениялюбовь фанатовСтас Пьеха

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Стас Пьеха помнит всех девушек, с которыми у него случались интимные отношения
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