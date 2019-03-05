Стас Пьеха помнит всех девушек, с которыми у него случались интимные отношения

По словам исполнителя, в его жизни было не так много сексуальных партнерш.

Известный российский исполнитель Стас Пьеха по праву считается секс-символом российской эстрады. Певец практически не вылезает из спортзала и может похвастаться прекрасной фигурой. Многие поклонники уверены, что Пьеха большой ловелас, который за свою жизнь соблазнил не один десяток женщин.

больше по теме Стас Пьеха продемонстрировал большие бицепсы и удостоился сравнения с Атлантом Судя по всему, певец очень много времени уделяет в последнее время тренировкам.

Сам Стас признается, что это далеко не так. Он заметил, что в его жизни, конечно, случались разные истории. Порой прямо на гастролях в гримерку к нему приходили фанатки и предлагали заняться любовью. Естественно, что музыкант отказывался.

Пьеха рассказал, что в социальных сетях девушки ему нередко пишут, что у них от него ребенок. Даже присылают снимки внебрачных детей. Однако певец не обращает на это внимание. По его мнению, если бы у него были внебрачные дети, то он бы об этом знал. Пьеха помнит всех девушек, с которыми вступал в половую близость. Музыкант заметил, что в его жизни было на самом деле не так много сексуальных партнерш, сообщает «Собеседник».