Нелли Кобзон представила на выставке свою коллекцию старинного фарфора

Накануне в московском мухе Тропинина открылась выставка изделий декоративно-прикладного искусства, всевозможных театральных аксессуаров, а также редкие театральные бинокли. Все экспонаты – коллекция, принадлежащая вдове Иосифа Кобзона.

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При этом, особое место в экспозиции занимает фарфор, производство которого датировано в основном первой половиной — серединой XIX века. Это, как сообщают «Известия», любимая часть коллекции Нелли Кобзон.

Отмечается, что для посетителей экспозиция будет доступна до 14 апреля.