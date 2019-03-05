НОВОСТИ

Нелли Кобзон представила на выставке свою коллекцию старинного фарфора

Экспозиция разместилась в московском музее Тропинина.

Нелли Кобзон представила на выставке свою коллекцию старинного фарфора
Фото: Globallookpress.com

Накануне в московском мухе Тропинина открылась выставка изделий декоративно-прикладного искусства, всевозможных театральных аксессуаров, а также редкие театральные бинокли. Все экспонаты – коллекция, принадлежащая вдове Иосифа Кобзона.

При этом, особое место в экспозиции занимает фарфор, производство которого датировано в основном первой половиной — серединой XIX века. Это, как сообщают «Известия», любимая часть коллекции Нелли Кобзон.
Отмечается, что для посетителей экспозиция будет доступна до 14 апреля.

Вам может быть интересно:

Марина Зудина и Нелли Кобзон вслед за Пугачевой не смогли пропустить концерт Киркорова в «Олимпийском» Бабкина появилась на публике с вдовой Кобзона и Ариной Шараповой Вдову Кобзона критикуют за то, что она не соблюдает траур по мужу

Тэги:

выставкаНелли Кобзонстаринная коллекция

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Нелли Кобзон представила на выставке свою коллекцию старинного фарфора
Интересно?
Поделись с друзьями: