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Беременная Джессика Симпсон попала в больницу

Госпитализация звезде потребовалась из-за острого бронхита.

Беременная Джессика Симпсон попала в больницу
фото: Global Look Press

Известная американская актриса и певица Джессика Симпсон уже с огромным нетерпением ждет рождения дочки. Все потому что третья беременность звезды дается ей неимоверно тяжело.

В самом начале беременности она набрала много лишнего веса, что, как известно, не очень полезно будущей маме. У нее не проходят сильнейшие отеки, а недавно все стало еще серьезнее. За два месяца Джессика умудрилась четырежды переболеть бронхитом. Причем в последний раз ей даже потребовалась госпитализация. Об этом актриса рассказала своим подписчикам в Instagram.

Звезда рассказала, что она вернулась домой. Кашель был довольно болезненный, но сейчас она чувствует себя все лучше и лучше.

«За здоровьем малышки следили врачи, с ней все прекрасно. Я почти выздоровела и считаю дни, когда, наконец, смогу увидеть ее сладкую улыбку», — пишет Симпсон.

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Тэги:

актрисаДжессика Симпсонпевицапроблемы со здоровьемтретья беременность

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Беременная Джессика Симпсон попала в больницу
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