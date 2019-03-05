Беременная Джессика Симпсон попала в больницу

Известная американская актриса и певица Джессика Симпсон уже с огромным нетерпением ждет рождения дочки. Все потому что третья беременность звезды дается ей неимоверно тяжело.

В самом начале беременности она набрала много лишнего веса, что, как известно, не очень полезно будущей маме. У нее не проходят сильнейшие отеки, а недавно все стало еще серьезнее. За два месяца Джессика умудрилась четырежды переболеть бронхитом. Причем в последний раз ей даже потребовалась госпитализация. Об этом актриса рассказала своим подписчикам в Instagram.

Звезда рассказала, что она вернулась домой. Кашель был довольно болезненный, но сейчас она чувствует себя все лучше и лучше.

«За здоровьем малышки следили врачи, с ней все прекрасно. Я почти выздоровела и считаю дни, когда, наконец, смогу увидеть ее сладкую улыбку», — пишет Симпсон.