Изменившая привычкам Анастасия Решетова спровоцировала разговоры о своей беременности

Слухи о беременности давней подруги рэпера Тимати Анастасии Решетовой появляются с завидной регулярностью. Более серьезно возможное пополнение светские сплетники и подписчики в социальных сетях начали обсуждать, когда музыкант подарил своей возлюбленной в качестве новогоднего подарка шикарное кольцо.

В последнее время модель начала вести себя непривычно для ее фанатов. Внимательные поклонники, привыкшие к хитростям звезд, стремящихся скрыть свое «интересное положение», подметили, что в Instagram Анастасии перестали появляться новые фотографии в обтягивающей одежде, чаще это архивные снимки. На свежих Решетова в свободных по крою вещах или вовсе чем-то прикрывает живот.

Накануне, общаясь со своими поклонниками в прямом эфире, она и вовсе огорошила аудиторию. Модель заявила, что сейчас она старается ни в чем себе не отказывать. Может полакомиться мороженым, съесть бургер, макароны, хачапури или стейк. И это при том, что раньше девушка сильно переживала из-за 300 лишних граммов веса.

Впрочем, на все подозрения Решетова продолжает держать глухую оборону. Она просит перестать обсуждать ее возможную беременность, а немного выступающий живот объясняет неудачным ракурсом съемки и кроем одежды.