Бен Аффлек рассказал о проблемах с алкоголем и бывшей жене

Несмотря на то, что известный голливудский актер Бен Аффлек развелся со своей женой Дженнифер Гарднер, он признается, что Дженнифер по-прежнему остается центральной частью его жизни. Об этом звезда рассказала в интервью телеканалу NBC. По словам Аффлека, бывшие супруги продолжают вместе воспитывать своих троих детей 13-летнюю Вайлет, 10-летнюю Серафину и семилетнего Сэмюэля.

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«Надеюсь, я хороший отец, — шутит он. – «Я, конечно, очень стараюсь. Мне повезло, что у них есть отличная мама. Папы очень важны для детей, и это наша обязанность — быть с ними рядом, быть внимательными, быть частью их жизни».

При этом, по словам актера бывшая жена очень помогла ему и с организацией реабилитации, когда в его жизнь снова вернулись проблемы с алкоголем. О своей зависимости Аффлек говорить не стесняется. Как отмечает артист, это стало частью его жизни, но личности. Актер дважды лечился от алкогольной зависимости в 2001-м и 2017-м годах. Но и сегодня не опускает руки и полон решимости справиться со своей проблемой, чем очень гордится, пишет Daily Mail.