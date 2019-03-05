«Маленький, теплый комочек»: в доме Марии Кожевниковой появился очаровательный питомец

Скорее всего, популярная актриса Мария Кожевникова никогда не думала, что в ее доме может появиться новый, обожаемый жилец – какой-нибудь лохматый четвероногий питомец. Ведь, животному тоже нужно уделять время, которого у многодетной звезды и загруженной работой актрисы, конечно, не хватает. Да и опыта содержания домашнего животного ни у Марии, ни у ее супруга нет. Как признается звезда, в детстве у нее даже рыбок не было.

Но все перевернулось в одночасье, когда актриса затеяла аукцион, на котором выставлялись на продажу породистые щенки. Все вырученные на аукционе средства пойдут на лечение мальчика Артем Пронина, страдающего редким заболеванием.Взяв в руки один из очаровательных, пушистых «лотов», выпустить из рук актрис его уже не смогла. Своими эмоциями Мария поделилась на своей странице в Instagram и заодно показала нового члена своей и без того большой семьи.

«Когда я взяла в руки этот маленький, теплый, с преданным и любящим взглядом комочек, расстаться с ним было невозможно! Сделала сюрприз и привезла его домой! Счастью детей не было предела, так что знакомьтесь, Снежок, Пушок, он же Сахарок и Бусинка. Это померанский карликовый шпиц, невероятно веселый и общительный!», — рассказывает подписчикам Мария Кожевникова.