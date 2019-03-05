Вадим Галыгин запустил в «Одноклассниках» третий сезон своей программы «Анекдот-шоу»

Первые ролики уже появились в группе проекта в соцсети.

3 марта бывший резидент Comedy Club Вадим Галыгин запустил в «Одноклассниках» третий сезон своего «Анекдот-шоу», участниками которого станет еще большее число звездных гостей: от певцов до политиков.

Автор бешено популярной программы немного изменил формат и теперь, пришедшим в гости к Галыгину гостям предстоят битвы анекдотов и новы конкурсы. Первые ролики уже появились в группе проекта.

Так, зрители смогут увидеть известную ведущую Лену Летучую, которая признается Галыгину, что любит матерные анекдоты, Костю Дзю, Павла Деревянко и многих других звезд российского шоу-бизнеса, спорта и политики.