У Александра Кокорина в СИЗО началось загноение на ноге

Несколько дней назад находящийся в СИЗО футболист Александр Кокорин прошел физиотерапевтические процедуры, которые привели к печальным последствиям. Электрофорез местные врачи сделали неудачно, и в результате спортсмену сожгли кожу и мышечную ткань на ноге. На месте раны началось загноение.

Об этом своим адвокатам рассказал сам Кокорин. Теперь его защитники обратились к руководству следственного изолятора и следователям с просьбой позволить квалифицированным побывать в СИЗО и осмотреть футболиста, сообщает ТАСС.

Напомним, проблемы с коленом начались у Александра Кокорина уже довольно давно, до всех скандальных событий он даже перенес операцию на суставе. Обострение заболевания же произошло уже в заключении. Кстати, недавно московские общественники заявляли, что из-за ухудшающегося состояния здоровья спортсмену могут изменить меру пресечения на подписку о невыезде.