Сергей Дроботенко назвал Задорнова «белой вороной»

Сергей Дроботенко написал книгу «Михаил Задорнов. Шеф, гуру, незвезда…», чтобы почтить память ушедшего комика. По его словам, именно Задорнов больше всего повлиял на его юмористическую карьеру. Сам артист был человеком авторитарном, и, по словам Дроботенко, это была вынужденная мера – по-другому он бы не смог руководить коллективом.

Также Сергей Дроботенко подтвердил, что Задорнов поздравил страну с Новым годом вместо Ельцина и ничего не попросил за это у президента.

больше по теме Юморист Дроботенко рассказал о последнем выступлении Задорнова Сергей Дроботенко написал книгу о своем коллеге Михаиле Задорнове. Артист поведал о жизни и смерти сатирика.

Написать книгу о неординарной личности попросили родные Задорнова. Сергей Дроботенко поговорил с двумя его жёнами и понял, что если он не напишет книгу о юмористе, то никто не напишет.

«В эстрадном мире Задорнов всегда был белой вороной. Человеком, живущим не по понятиям шоубизнеса. Он не выступал ни на чьих банкетах, даже если предлагали большие деньги», — рассказал Сергей Дроботенко изданию «Собеседник».