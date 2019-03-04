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Сергей Дроботенко назвал Задорнова «белой вороной»

В своей новой книге «Михаил Задорнов. Шеф, гуру, незвезда…» артист рассказал о жизни известного юмориста.

Сергей Дроботенко назвал Задорнова «белой вороной»
Сергей Дроботенко и Михаил Задорнов. фото: globallook

Сергей Дроботенко написал книгу «Михаил Задорнов. Шеф, гуру, незвезда…», чтобы почтить память ушедшего комика. По его словам, именно Задорнов больше всего повлиял на его юмористическую карьеру. Сам артист был человеком авторитарном, и, по словам Дроботенко, это была вынужденная мера – по-другому он бы не смог руководить коллективом.

Также Сергей Дроботенко подтвердил, что Задорнов поздравил страну с Новым годом вместо Ельцина и ничего не попросил за это у президента.

Написать книгу о неординарной личности попросили родные Задорнова. Сергей Дроботенко поговорил с двумя его жёнами и понял, что если он не напишет книгу о юмористе, то никто не напишет.

«В эстрадном мире Задорнов всегда был белой вороной. Человеком, живущим не по понятиям шоубизнеса. Он не выступал ни на чьих банкетах, даже если предлагали большие деньги», — рассказал Сергей Дроботенко изданию «Собеседник».

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Сергей Дроботенко назвал Задорнова «белой вороной»
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