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Альбина Джанабаева в преддверии Восьмого марта рассказала о своих любимых цветах

Певица предстала на новом снимке в небесно-голубом платье.

Альбина Джанабаева в преддверии Восьмого марта рассказала о своих любимых цветах
Альбина Джанабаева / Global Look Press

В преддверии Международного женского дня Альбина Джанабаева поделилась на своей странице в Instagram фотографией в окружении цветов и с букетом белых тюльпанов в руках.

На снимке певица предстала с натуральным, неброским макияжем в небесно-голубом платье, которое удачно подчеркнуло голубизну глаз артистки.

Джанабаева также рассказала своим подписчикам о том, какие цветы она больше всего любит — это сирень, гиацинты и лизиантусы.

«Хочется спросить про ваши любимые цветы, есть такие? Я люблю все, но сирень, гиацинты и лизиантусы особенно!!! На фото с нежнейшими тюльпанами, во избежание споров», — подписала снимок певица.

Поклонники рассказали Джанабаевой о своих любимых цветах, а также отметили, что на этом снимке она выглядит очень нежно и по-весеннему.

«Вы такая нежная, весенняя с этими прекрасными нежными тюльпанами», «Прекрасны все цветы на фотке, но Альбина! Какая же Вы красотка!», «Такое нежное фото!», «Альбина, прекрасно выглядите! В этом платье Вы такая нежная)», — отметили подписчики в комментариях.

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Альбина Джанабаева в преддверии Восьмого марта рассказала о своих любимых цветах
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