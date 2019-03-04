Альбина Джанабаева в преддверии Восьмого марта рассказала о своих любимых цветах

В преддверии Международного женского дня Альбина Джанабаева поделилась на своей странице в Instagram фотографией в окружении цветов и с букетом белых тюльпанов в руках.

На снимке певица предстала с натуральным, неброским макияжем в небесно-голубом платье, которое удачно подчеркнуло голубизну глаз артистки.

Джанабаева также рассказала своим подписчикам о том, какие цветы она больше всего любит — это сирень, гиацинты и лизиантусы.

«Хочется спросить про ваши любимые цветы, есть такие? Я люблю все, но сирень, гиацинты и лизиантусы особенно!!! На фото с нежнейшими тюльпанами, во избежание споров», — подписала снимок певица.

Поклонники рассказали Джанабаевой о своих любимых цветах, а также отметили, что на этом снимке она выглядит очень нежно и по-весеннему.

«Вы такая нежная, весенняя с этими прекрасными нежными тюльпанами», «Прекрасны все цветы на фотке, но Альбина! Какая же Вы красотка!», «Такое нежное фото!», «Альбина, прекрасно выглядите! В этом платье Вы такая нежная)», — отметили подписчики в комментариях.