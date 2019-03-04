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Мужа-итальянца Сати Казановой депортировали из России

Фотограф Стефано Тиоццо часто летал из России в Италию и обратно к певице, и из-за этого возникли проблемы на таможне.

Мужа-итальянца Сати Казановой депортировали из России
Сати Казанова с мужем Стефано Тиоццо. фото: globallook

Более двух лет Сати Казанова замужем за итальянским фотографом Стефано Тиоццо. Иностранец не имеет российского гражданства, да и певица не хочет покидать Россию. Несмотря на счастливые отношения, у пары возникали проблемы.

Стефано Тиоццо часто летал по миру как из Италии, так и из России. Из-за этого ему пришлось заводить второй паспорт – в первом не хватало место для печатей. После ужесточения проезда для иностранцев во время чемпионата мира по футболу муж певицы застрял на таможне.

«Годовая русская виза как раз была в старом паспорте. Пять раз он въезжал в Россию, показывая два документа, и все было в порядке. А на сей раз таможенники его не пустили, потому как ужесточили закон. Мол, так нельзя: визы и печати должны быть в одном документе», — рассказала Сати Казанова изданию «Собеседник».

В тот день певица никак не могла помочь мужу – он прилетел в 5 утра. Проснувшись, Казанова увидела несколько пропущенных звонков от Стефано. Таможенники развернули его и отправили обратно в Италию. Певица надеется, что больше подобных проблем не возникнет.

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Мужа-итальянца Сати Казановой депортировали из России
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