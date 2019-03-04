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НТВ объявил звездный состав жюри суперсезона телепроекта «Ты супер!»

Новые серии программы зрители смогут увидеть с 10 марта.

НТВ объявил звездный состав жюри суперсезона телепроекта «Ты супер!»
Алексей Воробьев и Диана Арбенина / Пресс-служба НТВ

В Москве состоялась пресс-конференция с участием генерального продюсера телеканала НТВ Тимура Вайнштейна, на которой он наконец-то объявил всех участников жюри шоу в новом суперсезоне.

Как стало известно, судейские кресла займут следующие артисты: Алексей Воробьев, Ёлка, Диана Арбенина, а также композитор Игорь Крутой.

Напомним, что певица Ёлка уже принимала участие в проекте в качестве члена жюри, а для Воробьева это произойдет впервые. Говоря о певце, Вайнштейн отметил, что таким, как в проекте «Ты супер!», его еще никто не видел.

Пресс-конференция НТВ
Пресс-служба НТВ

«Совершенно невероятным образом раскрылся Алексей Воробьёв, дети его обожают. И я вам гарантирую, что таким Алексея еще никто на телеэкране не видел», — приводит слова Тимура Вайнштейна пресс-служба НТВ.

Что касается Дианы Арбениной, то генеральный продюсер отметил, что она очень тонко чувствует все песни и смогла дать ребятам замечательные рекомендации по поводу исполнения. Также лидер рок-группы «Ночные снайперы» не прочь «похулиганить» с участниками проекта, добавил он.

Диана Арбенина признается, что для нее проект «Ты супер!» стал по-настоящему особенным. Она также отметила, что ей очень понравился уровень кастинга и сами участники.

Игорь Крутой также высказался о своем очередном участии в телепрограмме. По его словам, судьбы этих детей не могут оставить никого равнодушными.

«Многие из них пережили такие несчастья, которые не каждый взрослый в состоянии выдержать. И что важно, они не обозлились, сохранили умение радоваться жизни», — сказал российский композитор.

«Ты супер!» — это международный музыкальный проект для детей, которые остались без попечения родителей. Зрители телеканала НТВ увидят премьеру нового суперсезона проекта 10 марта в 20:10.

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НТВ объявил звездный состав жюри суперсезона телепроекта «Ты супер!»
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