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«Гора» Григор Клиган из «Игры престолов» побил мировой рекорд

Хафтор Бьёрнссон поднял 474 кг и в очередной раз стал сильнейшим человеком на планете.

«Гора» Григор Клиган из «Игры престолов» побил мировой рекорд
Арнольд Шварценеггер и Хафтор Бьёрнссон на Arnold Strongman Classic 2019. фото: globallook

Пауэрлифтер Хафтор Бьёрнссон, который запомнился зрителям по роли «Горы» Григора Клигана в сериале «Игра престолов», побил собственный мировой рекорд на соревнованиях Arnold Strongman Classic в США. Актёр поднял 474 кг и в очередной раз завоевал титул самого сильного человека в мире.

«Очень доволен первым днем здесь, в The Arnold Strongman Classic, хотя 501 кг придется поднять в другой раз. Я благодарен всем ребятам за поддержку, спасибо!», — написал Хафтор Бьёрнссон в Instagram.

«Гора» получил приз в размере $72 тыс из рук Арнольда Шварценеггера. Предыдущий мировой рекорд в 472 кг Хафтор Бьёрнссон побил в 2018 году. Тогда в соревнованиях по тяге главным конкурентом для него был россиянин Михаил Шивляков, который с титаническими усилиями смог поднять 426 кг. У морского пехотинца российского флота в тот момент пошла кровь из носа, сообщает АВС.

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"Игра Престолов"Арнольд ШварценеггеррекордХафтор Бьёрнссон

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«Гора» Григор Клиган из «Игры престолов» побил мировой рекорд
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