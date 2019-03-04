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«8 Марта у настоящего мужчины каждый день»: Денис Мацуев об отношениях с женщинами

Известный пианист во время своего концерта признался, что женская половина аудитории дает ему особую энергетику, и он отвечает взаимностью.

«8 Марта у настоящего мужчины каждый день»: Денис Мацуев об отношениях с женщинами
Фото: Global Look Press

Совсем скоро в руках каждого мужчины на улицах можно будет увидеть букетик цветов, а это значит только одно – пришло 8 Марта. Пианист Денис Мацуев уверен, что у настоящего мужчины этот праздник должен быть каждый день, а не раз в год.

«8 марта должно быть каждый день у настоящего мужчины, цветы нужно дарить каждый день! Я вот каждый день на сцене и мне дарят цветы постоянно, хотя я больше люблю не принимать, а сам дарить цветы», — говорит известный во всем мире пианист.

Во время своего концерта в Подмосковье народный артист России признался, что очень любит женщин.

«Это долгоиграющий виртуальный роман! Почаще ходите на концерты классической музыки, это — один из самых больших „мельдониев“ в нашей жизни!», — цитирует слова Дениса Мацуева телеканал «360».

Кстати, пианист отметил, что для него совсем неважно где выступать: в Карнеги-холле в Лондоне или доме культуры в Химках. Он везде работает на сто процентов и старается порадовать публику.

«Не бывает плохих инструментов и плохих залов — бывают плохие исполнители!» — резюмирует исполнитель.

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«8 Марта у настоящего мужчины каждый день»: Денис Мацуев об отношениях с женщинами
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