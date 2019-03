Умер звезда «Беверли-Хиллз, 90210» Люк Перри

Представитель Люка Перри сообщил, что актёр скончался на 53-м году жизни 4 марта. Звезда «Беверли-Хиллз, 90210» перенёс инсульт. По словам представителя актёра, в последний день жизни Люка Перри окружали его дети и другие близкие родственники и друзья.

«Семья ценит слова поддержки и молитвы со всего мира, и с уважением просят уединения в это время великого траура», — передаёт слова представителя актёра Twitter-аккаунт NBC News.

BREAKING: Actor Luke Perry, star of 'Beverly Hills, 90210', has died after suffering a massive stroke, spokesperson tells @NBCNews. https://t.co/kdrUxk2XiK pic.twitter.com/W0eeSMUigy

— NBC News (@NBCNews) March 4, 2019