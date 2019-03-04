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Умер звезда «Беверли-Хиллз, 90210» Люк Перри

Актёр ушёл из жизни после сильного инсульта в возрасте 52 лет.

Умер звезда «Беверли-Хиллз, 90210» Люк Перри
Люк Перри. фото: globallook

Представитель Люка Перри сообщил, что актёр скончался на 53-м году жизни 4 марта. Звезда «Беверли-Хиллз, 90210» перенёс инсульт. По словам представителя актёра, в последний день жизни Люка Перри окружали его дети и другие близкие родственники и друзья.

«Семья ценит слова поддержки и молитвы со всего мира, и с уважением просят уединения в это время великого траура», — передаёт слова представителя актёра Twitter-аккаунт NBC News.

Люк Перри – американский актёр, который запомнился зрителям по роли Дилана Маккея в сериале «Беверли-Хиллз, 90210». До самой кончины он также играл Фреда Эндрюса в сериале «Ривердэйл».

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Умер звезда «Беверли-Хиллз, 90210» Люк Перри
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