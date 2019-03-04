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Юлия Высоцкая не постеснялась показаться в соцсети без макияжа и в домашней одежде

Актриса опубликовала снимок в расслабленной атмосфере.

Юлия Высоцкая не постеснялась показаться в соцсети без макияжа и в домашней одежде
Юлия Высоцкая / Global Look Press

Юлия Высоцкая поделилась на своей странице в Instagram фотографией в расслабленной атмосфере — на снимке актриса предстала перед своими подписчиками в социальной сети без грамма косметики и в домашней одежде.

В подписи к снимку актриса решила поговорить со своими поклонниками о погоде.

«Календарная весна наступила, Инстаграм благоухает букетами, но небо сегодня что-то совсем не весеннее, солнца по-прежнему мало…», — поделилась своими мыслями Юлия Высоцкая.

Подписчики по достоинству оценили домашние фотографии любимой актрисы и поспешили сделать ей множество комплиментов.

«Умница и красавица!», «Юля превосходная», «Какая Вы красивая всегда», «Солнечная Вы, Юлия», «У Вас, Юлия, самые «живые» фото!!! Приятно смотреть», — отметили поклонники в комментариях.

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Юлия Высоцкая не постеснялась показаться в соцсети без макияжа и в домашней одежде
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