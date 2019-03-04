Лина Хиди стала режиссёром клипа с Мейси Уильямс

Британская актриса Лина Хиди, известная по роли Серсеи Ланнистер в сериале «Игра престолов» дебютировала в роли режиссера для клипа молодой певицы Фрейи Ридингс. В качестве главной героини Хиди позвала Мейси Уильямс, с которой они познакомились на съёмках сериала от НВО.
Песня «You Mean the World to Me» рассказывает об отношениях в семье и была написана в трудный для певицы период. Лина Хиди и Мейси Уильямс попытались передать сложные эмоции в клипе.
«У меня был такой эмоциональный отклик на голос и песню Фрейи. У нас было несколько версий этого видео. Некоторые получились слишком мрачными. Я думаю, что мы нашли вариант, в котором клип позволяет нам видеть героиню в эмоциональном исполнении», — поделилась Лина Хиди с изданием Variety.