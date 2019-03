Лина Хиди стала режиссёром клипа с Мейси Уильямс

Британская актриса Лина Хиди, известная по роли Серсеи Ланнистер в сериале «Игра престолов» дебютировала в роли режиссера для клипа молодой певицы Фрейи Ридингс. В качестве главной героини Хиди позвала Мейси Уильямс, с которой они познакомились на съёмках сериала от НВО.

больше по теме Лина Хиди заявила, что после домогательств Вайнштейна ее карьера пошла под откос Актриса отказывалась от непристойных предложений скандального продюсера.

Песня «You Mean the World to Me» рассказывает об отношениях в семье и была написана в трудный для певицы период. Лина Хиди и Мейси Уильямс попытались передать сложные эмоции в клипе.

«У меня был такой эмоциональный отклик на голос и песню Фрейи. У нас было несколько версий этого видео. Некоторые получились слишком мрачными. Я думаю, что мы нашли вариант, в котором клип позволяет нам видеть героиню в эмоциональном исполнении», — поделилась Лина Хиди с изданием Variety.