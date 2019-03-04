Регина Тодоренко дала полезные советы мамам, которые собираются в отпуск с маленькими детьми

Сама телеведущая только приехала в ОАЭ с двухмесячным сыном. По ее словам, малыш хорошо перенес полет.

Несколько дней назад Регина Тодоренко пожаловалась на сильную усталость. Она не стала задерживаться в декретном отпуске и весь февраль трудилась на различных проектах. Отметим, что телеведущая только 5 декабря 2018 года стала мамой. Она родила сына Михаила. За малышом девушке помогает присматривать ее супруг Влад Топалов, но он уже несколько недель болеет, поэтому старался держаться в стороне от близких, чтобы их не заразить.

По всей видимости, Регина поняла, что без отдыха ей не обойтись, и на днях отправилась в эмират Дубай. Впервые в поездку она взяла с собой маленького ребенка. Однако перелет прошел хорошо. В соцсети Тодоренко дала советы мамам, которые тоже собираются в отпуск с грудничковыми малышами. «При взлете и посадке желательно давать грудь, воду либо соску, чтоб появлялся глотательный рефлекс; тогда ушки будут в порядке. Мой человек грудь отпустил и взял соску, видимо так он контролировал ощущения», — отметила звезда. Она также пояснила, что в самолете есть специальное место для переодевания детей со столиком для пеленания. Оно находится в уборной.

Регина посоветовала также взять для ребенка средство от вздутия живота, плед и шапочку. По словам телеведущей, если для малыша на время полета нужна люлька, то лучше обратиться в авиакомпанию заранее и предупредить об этом. «Прямо перед взлетом желательно закапать носик», — также посетовала Тодоренко. «Я по себе знаю, как за время перелёта ты либо отекаешь, либо превращаешься в сухарь», — добавила она. По ее словам, главное соблюдать спокойствие на борту воздушного судна, тогда ребенок будет спать весь полет.