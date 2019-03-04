Равшана Куркова поделилась трогательным снимком с мамой

Поклонники отметили, что теперь ясно, в кого 38-летняя актриса такая красавица.

Равшана Куркова редко публикует на своей странице в Instagram личные фотографии, однако в этот раз она решила сделать исключение и поделилась в своем аккаунте совместным снимком с мамой Рано.

Актриса также оставила трогательную подпись к фотографии, в которой в стихах говорится о том, что мама – это лучший друг.

Куркова вместе со своей мамой Рано Кубаевой приняли участие в рекламной кампании одного из ювелирных брендов.

Поклонники пришли в восторг от снимка, отметив, что теперь понятно, в кого Равшана такая красавица.

«Ах какая же мама красавица, теперь понятно, в кого вы такая», «Красавицы», «Просто леди. Надеюсь, гордитесь друг другом!», «Девчонки, вы красавицы, а мама фантастически прекрасна!!! У такой мамы не может быть другой дочери, девочки браво!!!» – написали комментаторы.

Ранее мы писали, что Равшана Куркова показала фотографию своей бабушки и сравнила ее с Фридой Кало.