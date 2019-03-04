Яна Рудковская рассказала, что приняла бы признание сына в нетрадиционной ориентации

Светская львица Ксения Собчак собрала в новом выпуске собственного шоу за одним столом феминисток и звёзд шоу-бизнеса. Компанию ей составили Светлана Бондарчук, Лаура Джугелия и Яна Рудковская. Светские львицы обсуждали права женщин, но затем перешли на тему нетрадиционной сексуальной ориентации.

Собчак задала провокационный вопрос тем гостям, у которых есть сыновья: как бы те отреагировали, если бы заметили необычное поведение у собственных детей? Стали бы отбирать у мальчиков куклы, женскую одежду и косметику?

«Когда Гном Гномыч надевает мамины туфли в четыре-пять лет, это мило, и действительно не вызывает никаких вопросов, но когда он начинает играть в куклы и интересоваться женской косметикой…» – начала говорить Рудковская, но её перебили феминистки с Собчак.

Позже в шоу «Осторожно, Собчак» продюсер добавила, что если бы заметила у сына предпосылки к нетрадиционной ориентации, она бы попыталась его «переориентировать», но если бы у неё не получилось, приняла бы сына таким, какой он есть. Также она бы посоветовала сыну уехать из России, потому что иначе, по её словам, ему бы было очень сложно.