Пародист Песков попал в реанимацию после операции на поджелудочной железе

Пародист Александр Песков попал в реанимацию одной из столичных клиник после того, как он перенес сложную операцию на поджелудочной железе. Об этом 4 марта сообщил директор артиста Александр Волокин.

«Он идет на поправку. Операция была сложная, длилась пять часов», — цитирует его агентство ТАСС.

Волокин отметил, что уже в самое ближайшее время «короля пародии» должны перевести из реанимации в обычную палату. Жизни артиста ничего не угрожает.

Также стало известно, что концерт Пескова в Москве, приуроченный к Международному женскому дню, будет перенесен на 12 апреля, однако это пока не окончательное решение — все зависит от состояния здоровья артиста.

Напомним, что Александр Песков лег в одну из московских больниц в конце февраля. Тогда представители артиста утверждали, что пародист проходит плановые процедуры.