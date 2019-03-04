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Пародист Песков попал в реанимацию после операции на поджелудочной железе

Вскоре артиста должны перевести в обычную палату.

Пародист Песков попал в реанимацию после операции на поджелудочной железе
Александр Песков / www.instagram.com/peskovshow

Пародист Александр Песков попал в реанимацию одной из столичных клиник после того, как он перенес сложную операцию на поджелудочной железе. Об этом 4 марта сообщил директор артиста Александр Волокин.

«Он идет на поправку. Операция была сложная, длилась пять часов», — цитирует его агентство ТАСС.

Волокин отметил, что уже в самое ближайшее время «короля пародии» должны перевести из реанимации в обычную палату. Жизни артиста ничего не угрожает.

Также стало известно, что концерт Пескова в Москве, приуроченный к Международному женскому дню, будет перенесен на 12 апреля, однако это пока не окончательное решение — все зависит от состояния здоровья артиста.

Напомним, что Александр Песков лег в одну из московских больниц в конце февраля. Тогда представители артиста утверждали, что пародист проходит плановые процедуры.

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Пародист Песков попал в реанимацию после операции на поджелудочной железе
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