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Светлана Бондарчук призналась, что её сын любил переодеваться в женскую одежду

По словам светской львицы, Сергею Бондарчуку нравилось надевать юбку и устраивать «концерты».

Светлана Бондарчук призналась, что её сын любил переодеваться в женскую одежду
Светлана Бондарчук. фото: globallook

В новом выпуске собственного шоу Ксения Собчак обсуждала права женщин и нетрадиционную ориентацию. Одним из её провокационных вопросов гостям Яне Рудковской и Светлане Бондарчук был как раз об этом: как знаменитости отреагировали, если бы их сыновья признались в гомосексуальности?

Светлана Бондарчук рассказала, что они с Фёдором Бондарчуком растили детей в свободной творческой атмосфере, поэтому они с раннего детства видели самых разных людей. Однако, когда у её сына Сергея появилась ненависть к геям, Светлана серьёзно поговорила с ним и объяснила, что людей невозможно изменить. Во время разговора она также вспомнила, что её сын любил наряжаться как девочка, что никак не говорит о его ориентации.

«Мой сын Серёжа, которого сложно представить в юбке, у него было любимое занятие переодеваться в девочек, и он мне делал такие концерты, и мне даже не приходило в голову его переодеть», — поделилась Бондарчук в шоу «Осторожно, Собчак».

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воспитание детейгомосексуализмКсения СобчакСветлана БондарчукСергей Бондарчук

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Светлана Бондарчук призналась, что её сын любил переодеваться в женскую одежду
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