НОВОСТИ

Кенсингтонский дворец готов применить жесткие меры к интернет-пользователям, критикующим Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Кенсингтонский дворец готов применить жесткие меры к интернет-пользователям, критикующим Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Кенсингтонский дворец готов применить жесткие меры к интернет-пользователям, критикующим Кейт Миддлтон и Меган Маркл
Фото: Reuters/Stephen Lock, Facundo Arrizabalaga

В Кенсингтонском дворце всерьез обеспокоены гигантским количеством нелицеприятных комментариев и даже угроз, которые оставляют пользователи в аккаунтах британской королевской семьи в социальных сетях. Хейтеры, в основном, обрушиваются на Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Первую ругают, например, за ее, «унылый» наряд, а в адрес второй часто звучат расистские оскорбления из-за того, что она наполовину афроамериканка.

Некоторое время назад специальные сотрудники дворца начали модерацию этих высказываний, но, видимо, она оказалась неэффективной. Накануне на официальном королевском сайте появилось сообщение, в котором к критикам жен принца Уильяма и принца Гарри обещают применить более жесткие меры.

Как указано в документе, теперь в аккаунтах The Royal Family, Clarence House и Kensington Palace вводятся новые «принципы общения». Пользователей традиционно призвали быть вежливыми, не публиковать спам, угрозы любого рода, в том числе сексуального насилия, оскорбления и другие сообщения «ненависти» или дискриминации по любому признаку. В случае нарушений комментарии будут удалены, а пользователи – заблокированы.

«Мы также оставляем за собой право отправлять любые комментарии в правоохранительные органы для расследования, если мы посчитаем это необходимым», – указано в обращении Кенсингтонского дворца.

Вам может быть интересно:

Многодетная американка потратила 30 тысяч долларов на операции, чтобы стать копией Меган Маркл Представитель Букингемского дворца сделал официальное заявление о планах по воспитанию первенца Меган Маркл В Сети появилось видео, подтверждающее, что Меган Маркл ждет девочку

Тэги:

Кейт МиддлтонМеган МарклСоциальные сети

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Кенсингтонский дворец готов применить жесткие меры к интернет-пользователям, критикующим Кейт Миддлтон и Меган Маркл
Интересно?
Поделись с друзьями: