Кенсингтонский дворец готов применить жесткие меры к интернет-пользователям, критикующим Кейт Миддлтон и Меган Маркл

В Кенсингтонском дворце всерьез обеспокоены гигантским количеством нелицеприятных комментариев и даже угроз, которые оставляют пользователи в аккаунтах британской королевской семьи в социальных сетях. Хейтеры, в основном, обрушиваются на Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Первую ругают, например, за ее, «унылый» наряд, а в адрес второй часто звучат расистские оскорбления из-за того, что она наполовину афроамериканка.

Некоторое время назад специальные сотрудники дворца начали модерацию этих высказываний, но, видимо, она оказалась неэффективной. Накануне на официальном королевском сайте появилось сообщение, в котором к критикам жен принца Уильяма и принца Гарри обещают применить более жесткие меры.

Как указано в документе, теперь в аккаунтах The Royal Family, Clarence House и Kensington Palace вводятся новые «принципы общения». Пользователей традиционно призвали быть вежливыми, не публиковать спам, угрозы любого рода, в том числе сексуального насилия, оскорбления и другие сообщения «ненависти» или дискриминации по любому признаку. В случае нарушений комментарии будут удалены, а пользователи – заблокированы.

«Мы также оставляем за собой право отправлять любые комментарии в правоохранительные органы для расследования, если мы посчитаем это необходимым», – указано в обращении Кенсингтонского дворца.