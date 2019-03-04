Олег Газманов наслаждается отдыхом на Мальдивах в обществе жены и детей

Мальдивы всегда были одним из самых популярных курортов, где отдыхают звезды, так как именно на этих островах можно полностью расслабиться и провести время в тишине и покое. На днях приехала туда Анфиса Чехова, у чуть раньше также прибыл на один из островов Олег Газманов. Певец уже несколько дней наслаждается отдыхом в компании своей жены Марины Муравьевой и детей: усыновленного Филиппа и родной дочери Марианны.

Газманов любит рыбачить. Он уже успел выловить несколько рыб в Индийском океане. А также просто поснимать подводный мир. Супруга не дает артисту скучать. На днях они встали очень рано, чтобы встретить рассвет, а затем отправились завтракать. Эти трогательные моменты певец снял на видео.

Также Мария в соцсети поделилась снимками, на которых запечатлены их наследники. «Это самое красивое, что я видела в жизни… мои дети! Два огненных стрельца! Сердце в эту минуту такое большое и пышет безусловной любовью», — написала она.

К слову, Газманов заботится о своей семье. На отдыхе он любит делать маленькие сюрпризы близким или просто проявлять внимание. 4 марта певец сделал всей семье чай и принес напитки на подносе. Так артист хотел сподвигнуть мужчин к приближающемуся 8 марта больше ухаживать за любимыми женщинами и просто за близки. Поклонники отмечают, что Олег Михайлович очень хороший муж и отец. «Какие вы классные!», «Олег Михайлович, хорошего отдыха вам с супругой», «Красивая Марусенька», — прокомментировали пост подписчики.