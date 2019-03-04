Подольская посплетничала с Дубцовой и Цой за кулисами концерта в Кремле

Наталья Подольская поделилась на своей странице в Instagram совместной фотографией с Ириной Дубцовой и Анитой Цой. Снимок был сделан за кулисами большого концерта Todes, который состоялся 3 марта в Кремле.

Подольская отметила, что была очень рада встрече со своими коллегами по сцене. Певицы успели посплетничать, а также обсудить разные интересующие их темы.

«Вчерашняя встреча в Кремле. С @dubtsova_official были в одной гримерке, чему очень радовались! Насплетничались… Я Ирку люблю , у нас очень много общих тем и воспоминаний @anitatsoy я тоже обожаю! Такая жизнерадостная, всегда на позитиве и с кучей комплиментов», — подписала снимок певица.

Большинство поклонников поспешили сделать комплименты всем трем артисткам, однако нашлись и те, кто раскритиковал Наталью за чрезмерное увлечение фотошопом.

«Вы такие разные, но такие классные», «Красотки, «Какие красивые дамы!», «Необыкновенные, талантливые, красивые и наши любимые!», «Зачем так много фотошопа?!! Ну нельзя же так…», «Ох, девоньки, ну вы и нафотошопились. Сами на себя не похожи», — отметили подписчики в комментариях.